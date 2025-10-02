  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara Denizi'nde peşpeşe derpremler: Önce 5.0 ardından 4,0!

Marmara Denizi'nde peşpeşe derpremler: Önce 5.0 ardından 4,0

Güncelleme:

Marmara Denizi'nde önce Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında önce 5.0 ardından da 4,0 büyüklüğünde peşpeşe 2 deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.55 sıralarında Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olduğu bildirildi. 

Yerin 6.71 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Tekirdağ'ın yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, dışarı çıktı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Bu depremin ardından merkezüssü yine Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR HASAR BİLGİSİ ALINMAMIŞTIR

İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, "Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz." denildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD paniğe neden olan depremin ardından, "Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." açıklamasını yaptı.

MARMAREREĞLİSİ'NDE OKULLAR BOŞALTILDI

Tekirdağ'ın Maramarereğlisi ilçesinde ev ve iş yerlerinde 5 büyüklüğündeki depreme yakalananlar, panikle dışarı çıktı. Depremin ardından ilçedeki okullar da boşatılmaya başlandı. Öğrenciler, okullara gelen ailelerine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: SAHA TARAMASINA BAŞLANDI

Tekirdağ Valiliği de deprem ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD verilerine göre merkez üssü Marmaraereğlisi ilçemiz, Marmara Denizi açıkları olan 5.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili görevli ekiplerimiz ivedilikle saha taramasına başlamıştır. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

text-ad
Etiketler istanbul deprem son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahar Candan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk için skandal ifadeler! Bahar Candan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk için skandal ifadeler! Hafta sonu planınızı değiştirin: Hem gök gürültülü sağanak yağılşlar hem de fırtına geliyor! Hafta sonu planınızı değiştirin: Hem gök gürültülü sağanak yağılşlar hem de fırtına geliyor! Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler'' Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler'' Herkes üşürken onlar yanıyor: Termometreler 33 dereceyi gösterdi Herkes üşürken onlar yanıyor: Termometreler 33 dereceyi gösterdi Güllü'nün komşusundan kafa karıştıran sözler! Güllü'nün komşusundan kafa karıştıran sözler! Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi
Memurların, SKK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı belli oldu Memurların, SKK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı belli oldu Uzmanlardan 5.0'lık Marmara depremi sonrası peş peşe uyarı Uzmanlardan 5.0'lık Marmara depremi sonrası peş peşe uyarı ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana! Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana! Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu! Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu! Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı Otomobil satışlarında rekor! İşte Eylül ayının en çok satan modelleri Otomobil satışlarında rekor! İşte Eylül ayının en çok satan modelleri