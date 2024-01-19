İstanbullular dikkat: Metro'nun bu durağı bugün kapanacak
Metro İstanbul tarafından, Valilik kararıyla Osmanbey metro istasyonunun bugün 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı duyuruldu..
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bugün M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.
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