İstanbul'un barajlarında durum vahim! İşte doluluk oranları

İstanbul'da sonbahar aylarında yağışların yetersiz olması nedeniyle megakente su sağlayan barajların doluluk oranı azalmaya devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 21.54 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.75 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.61 ile Kazandere Barajı oldu.

12 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 12.32

• Büyükçekmece Barajı yüzde 24.41

• Darlık Barajı yüzde 31.38

• Elmalı Barajı yüzde 53.75

• Istrancalar Barajı yüzde 21.41

• Kazandere Barajı yüzde 2.61

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.64

• Sazlıdere Barajı yüzde 21.56

• Terkos Barajı yüzde 24.79

• Ömerli Barajı yüzde 17.39