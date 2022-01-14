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İstanbul'un köklü lisesinde skandal: Öğretmen, yetişkin içerikli film yıldızı çıktı

İstanbul'un köklü lisesinde skandal: Öğretmen, yetişkin içerikli film yıldızı çıktı

İstanbul’da köklü bir vakıf lisesinde Almanca öğretmenliği yapan bir kişinin yetişkin içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.

İstanbul’un gözde eğitim kurumlarından birinin lise bölümünde Almanca öğretmeni olan Patrick H.’nin yetişkin içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.

Tv100'ün haberine göre; Patrick H.’nin rol aldığı filmlerin görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması üzerine skandal patlak verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine iletmesiyle veliler okul yönetimine şikayette bulundu.

Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.

-Çekmeköy'de eğitim veren Türkiye’nin gözde okullarından birisinde meydana gelen skandal üzerine veliler duruma isyan etti. Çocuklarının emanet edildiği öğretmenin araştırılmadan nasıl okulda işe alındığını soran veliler tepki gösterdi.

Etiketler yetişkin içerikli film alman öğretmen almanca öğretmeni
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