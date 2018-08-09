SON DAKİKA
BİR İLDE DAHA SEL ALARMI ! BELEDİYE ANONSLA UYARDI
YENİ EKONOMİ MODELİ AÇIKLANIYOR ! TARİH BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Ağustos 2018 11:32

İstanbul'un yeni havalimanında ilk uçuş tarihi belli oldu

İstanbul'un yeni havalimanında ilk uçuş 31 Ekim saat 14:00'da İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirilecek.

İstanbul'un yeni havalimanında ilk uçuş tarihi belli oldu
A+ A-

Türk Hava Yolları (THY), Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı bugün bir basın toplantısı düzenledi. Aycı, basın toplantısında şu bilgileri verdi:

"76,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulmuş olan, yani Bozcaada'nın iki katı büyüklüğünde bir havalimanından bahsediyorum. Terminalde kullanım alanı 1,4 milyon metrekare. Tüm fazlar tamamlandığında 6 pistle beraber çalışacak. Dünyanın 35 bin metrekare ile en büyük duty freelerine sahip. Dünyanın en büyük loungelarına sahip olacağız.

100 bin metrekare ticari alanı var. 143 tane yolcu biniş köprüsüne sahip. 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark var. 22 bin araçlık da açık otopark kapasitesi var. Metro ile şehir merkezine 26 dakikada seyahat mümkün. Açıldıktan çok kısa sonra gelecek. Tabi THY'nin yeni havalimanındaki toplam 664 bin metrekare kullanım alanına sahip 10'dan fazla tesisinin inşaatı devam ediyor."

3. havalimanının yüzde 95'i tamam ! Ulaşım nasıl olacak ?3. havalimanının yüzde 95'i tamam ! Ulaşım nasıl olacak ?

 

üçüncü havalimanı , istanbulun yeni havalimanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM