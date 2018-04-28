İçişleri Bakanlığı'ndan SMS'le uyarı !
İçişleri Bakanlığı'ndan SMS'le uyarı !
İşte e-Devlet'in yeni hizmeti... Binlerce kişi akın etti
İşte e-Devlet'in yeni hizmeti... Binlerce kişi akın etti
AK Partili Işık'tan bedelli askerlik açıklaması !
AK Partili Işık'tan bedelli askerlik açıklaması !
İşte siyasi partilerin ''aday adaylığı'' tarifesi
İşte siyasi partilerin ''aday adaylığı'' tarifesi
Yüzbinlerce çalışanı ilgilendiriyor ! Anlaşma sağlandı
Yüzbinlerce çalışanı ilgilendiriyor ! Anlaşma sağlandı
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına uyarı
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına uyarı
ABD'ye büyük şok ! Milyonluk füzeyi esir aldılar
ABD'ye büyük şok ! Milyonluk füzeyi esir aldılar
CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak ?
CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Nisan 2018 15:28

İşte e-Devlet'in yeni hizmeti... Binlerce kişi akın etti

E-Devlet'in yeni hizmetine ilgi gün geçtikçe artıyor.

İşte e-Devlet'in yeni hizmeti... Binlerce kişi akın etti
A+ A-

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

E-Devlet'in yeni hizmetine ilgi günden güne artıyor. Adalet Bakanlığı'nın milletvekili aday adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına e-Devlet üzerinden ulaşmalarına yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören uygulamanın ilk dört gününde 10 bin 871 işlem yapıldı.
 
Adalet Bakanlığının milletvekili aday adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına e-Devlet üzerinden ulaşmalarına yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören uygulamanın ilk dört gününde 10 bin 871 işlem yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Türksat'ın çalışmasıyla, milletvekilliğine aday adayı olacakların, daha önce adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları e-Devlet'e taşındı.

Yeni uygulama, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerden büyük ilgi gördü.

Uygulamanın başladığı 24 Nisan'da bin 531 kişi, milletvekili aday adayı olabilmek için e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı aldı. Bu rakam, uygulamanın faaliyete geçtiği ilk dört günde ise 10 bin 871 oldu.

"Milletvekili adaylığı" bölümü işaretlenecek

Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" ekranındaki gerekli alanları dolduracak.

Adaylar, belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde, "milletvekili adaylığı" alanını işaretleyecek. Adaylar, gerekli alanları doldurduktan sonra elektronik ortamdan milletvekilliği adaylığı için sabıka kaydına erişebilecek. 

AA

aday , e devlet , sicil , milletvekili
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM