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  3. Hesap vermeden ölecek! FETÖ elebaşısı Gülen vasiyetini açıkladı

İşte Fethullah Gülen'in vasiyeti

İşte Fethullah Gülen'in vasiyeti

Kanlı darbe girişiminin ardından hala ABD'nin Türkiye'ye iade etmediği FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen yayınlanan son ses kaydında, FETÖ örgüt üyelerine vasiyetini açıkladı.

ABD'nin Pensilvaya eyaletinde hayatını sürdürmeyen devam eden kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen “Ben kendimden çok emin değilim. Çok doğru bir çizgide hayatı sürdürdüğüm kanaatinde değilim” dedi.

FETÖ terör örgütü üyelerine vasiyette bulunan Gülen’in Türkiye’yi işaret etmemesi, örgütünün sadece ABD merkezli kalacağı işaretini vermesi dikkat çekti.   

Gülen şunları söyledi: 

“Allah’tan başka bütün mülahazaları kafadan silip atmak icap ediyordu ama ihtimal ki onu yapamadık, ki bugün bunlara maruz kaldık. İnşallah sizler o boşluğu doldurursunuz. İnşallah katlanan katlana meseleyi yarınlara taşırsınız.” 

Hastalığını açıklamıştı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” diyerek hasta olduğunu duyurmuştu. 

28 Şubat'ta YouTube'da yayımlanan videoda Gülen, “Ben çok fazla değil ama biraz rahatsızım yani… Çok düşük bir eforu taşıyamayacak kadar, öyle bir şey var” demişti. 

Etiketler fetö fetullah gülen fethullah gülen terör terörist vasiyet gülen'in vasiyeti
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