İşte FETÖ'nün sosyal medyadaki trol çetesi

Devletin mahrem bilgileri, siyasetçi ve kamu yöneticilerinin özel hayatlarına kadar her türlü bilgi ve illegal görüntüleri paylaşan FETÖ’nün psikolojik harekât hesaplarının yöneticileri tek tek belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak amacıyla trol hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların ardındaki gerçek isimleri tek tek belirledi. FETÖ’nün trol ordusunun gerçek kullanıcılarından oluşan 30 kişilik listede baş trol ‘Fuat Avni’den, 17 Aralık’tan yargı darbesi girişiminden sonra ilk kez montajlı ses kayıtlarını yayınlayan ‘Başçalan’a, FETÖ ile mücadele eden emniyet mensuplarını tehdit edip iftira atan ‘Yıldız Kulis’ hesabına kadar örgütün karanlık sanal timin bilgilerine ulaşıldı.

KARA PROPAGANDA MİLİTANLARI

Fetullahçı Terör Örgütü sosyal medya kanallarında algı operasyonu için binlerce trol hesabı yönetti. Özellikle ‘Fuat Avni’ isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, örgüte ait yayın organları ve internet sitelerin tarafından haberleştirilerek geniş kitlelere ulaştırıldı. Hatta bu hesap üzerinden paylaşılan bazı devlet sırları FETÖ’nün arkasında duran yabancı ülkelerin istihbarat teşkilatları ve medyası tarafından da Türkiye aleyhinde kullanıldı.

TERÖRLE MÜCADELEYİ ENGELLEDİLER

Gerek kamu kurumlarına sızdırdığı üyelerinden topladığı istihbarat, gerekse yazışma ve gizli mahiyetteki dokümanı trol ekibi aracılığıyla yayımlayan FETÖ, devlet faaliyetlerinin gizliliğini ifşa ederek terörle mücadeleye engel olmaya çalıştı. Örgüt yayınladığı belge ve bilgilerle bir yandan da hükümeti düşürmeyi planladı.

ÖNCE ONLAR PAYLAŞIYORDU

Devletin kritik kurumlarına çöreklenen örgüt, buralardan topladığı sır niteliğindeki bilgiler ile ülke güvenliği ve dış politikaya yönelik toplantı ve görüşmeleri illegal olarak dinleyerek servis etti. Servis edilen bu bilgiler, önce sosyal medyadaki trol ekipler tarafından paylaşılarak kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı, ardından da FETÖ medyasında geniş haberler olarak yayımlandı.

GÜLEN OLUŞTURDU

17/25 Aralık yargı darbe girişimlerinin ardından bütün algı operasyonunu sosyal medyaya taşıyan, evlerde ve yurtlarda kalan öğrencilerin her birine birkaç tane Twitter hesabı açma zorunluluğu getiren FETÖ, aylarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına, ailesine, hükümete, bakanlara ve hükümete yakın gördükleri gazetecilere hakaret ve iftiralarla saldırdı. Kendilerini ülkücü, sağcı, solcu, Atatürkçü, Kemalist göstererek saldırıda bulunan sosyal medyadaki FETÖ’cülere talimat ise bizzat örgütün elebaşı Fetullah Gülen’den geliyordu. Gülen’in “Tweetleri ikiye katlayın,” talimatını harfiyen yerine getiren örgüt üyeleri, kendilerini yönlendiren operasyonel hesaplara da destek çıkarak sosyal medyada Gündem oluşturdu.

OPERASYON TİMLERİ

FETÖ’nün ‘hastag’lerini ise Pensilvanya’dan gelen talimatla, ‘Sosyal pencere’ adlı hesap yönetiyordu. Binlerce trol hesap ve örgüt üyesi ‘Sosyal pencere’nin her gün belli bir saatte, belirlenmiş bir konuda açtığı etiket üzerinden paylaşımlar yaparak kısa sürede Türkiye gündemine giriyordu. ‘Sosyal pencere’ nin arkasındaki isimlerse FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nin eski internet editörü Kaçak Kerim Gün ile aksiyon yazarı kaçak Yasin Kesen’di. FETÖ yine ‘Sosyal Anadolu ve ‘Turkceder’ gibi bir çok sosyal medya hesabıyla algı ağını genişleterek kara propaganda yürüttü.

İŞTE O LİSTE: