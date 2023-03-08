İşte İstanbul barajlarındaki doluluk oranı

Yağmur ve kar yağışının az olması nedenlerinden dolayı İstanbul’da barajların doluluk oranı bu yılın Ocak ayında yüzde 28 seviyelerine düşmüştü. Mart ayında barajlardaki doluluk oranı artış gösterdi.

Ocak ayının ardından Mart ayının ilk günlerinde barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı. Barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 35,38 olarak ölçüldü. Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 10,78

Büyükçekmece Barajı yüzde 31,11

Darlık Barajı yüzde 40,62

Istrancalar Barajı yüzde 25,86

Kazandere Barajı yüzde 6,37

Elmalı Barajı yüzde 34,09

Ömerli Barajı yüzde 52,01

Pabuçdere Barajı yüzde 6,83

Sazlıdere Barajı yüzde 33,26

Terkos Barajı yüzde 31,83