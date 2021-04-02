İşte Kanal İstanbul arazisinde el değiştiren arazi miktarı!

CHP’li Aykut Turan Aydoğan, “Beton Kanal projesi güzergahında bugün, 40 milyon metrekare arazi son birkaç yıl içinde el değiştirmiş. Bunların yüzde 70’inin özel mülkiyete ait olduğu biliniyor." ifadelerini kullandı.

İktidarın rant ısrarı Kanal İstanbul’u Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Aykut Turan Aydoğan, Kanal İstanbul projesi güzergahı üzernde kimlerin arazi satın aldığını sordu.

Birgün'de yer alan habere göre; Aydoğan, “Beton Kanal projesi güzergahında 40 milyon metrekare arazi son birkaç yıl içinde el değiştirdi” dedi.

Bilim insanlarının felaket olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul’un geçtiğimiz günlerde imar planları onaylandı. Çevre düzenleme planlarını Meclis gündemine taşıyan, CHP İstanbul Milletvekili Aydoğan, Kanal İstanbul’un birileri ihya etme ve İstanbul’u parsel parsel satma operasyonu olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Aydoğan, arazi el değiştirmelerine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerektiğine dikkat çekti. Aydoğan, “Beton Kanal projesinin kimlere rant kapısı olduğunu araştırmalıyız” ifadelerini kullandı.

SORU İŞARETLERİ GİDERİLMELİ

İktidar sözcülerinin “Bu projenin detaylarını kimseye açıklamayacağız, kimse menfaat ve rant sağlayamayacak” sözlerini hatırlatan Aydoğan, “Beton Kanal projesi güzergahında bugün, 40 milyon metrekare arazi son birkaç yıl içinde el değiştirmiş. Bunların yüzde 70’inin özel mülkiyete ait olduğu biliniyor. Bölgedeki arazilerin, tapuların el değiştirme hızı, alımların kimler tarafından yapıldığı, bu alımlar sayesinde nasıl bir rant elde edildiği, arazilerin el değiştirmesinde siyasi bir nüfuz kullanılıp kullanılmadığı konusunda, kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SON 3 YIL BİLİNMİYOR

Tapu el değiştirmelerini yıllara göre ayıran Aydoğan şu ifadeleri kullandı: 2011-2018 yılları arasında 26 milyon 7 bin metrekare arazi el değiştirdi. Yine 2009-2013 yılları arasında 656 bin 774 metrekareye tekabül eden 65 tapuda, 2014 ve 2018 yılları arasında ise 4 milyon 800 bin metrekareye denk gelen 476 tapuda değişiklik olduğu ifade ediliyor.

Son üç yılda gerçekleşen el değiştirilmeler hakkında ise şeffaf bir bilgi yok. Deyim yerindeyse, kuş uçmaz, kervan geçmez bir güzergahta, milyonlarca metrekaye tekabül eden bir alanda ve bir anda yaşanan bu arazi el değişimlerinden kimlerin kazanç elde ettiği, kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı büyük bir soru işareti.”

Birgün