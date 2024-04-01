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İşte seçim yarışının başa baş gittiği iller!

İşte seçim yarışının başa baş gittiği iller!
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Türkiye genelinde oy sayım işlemleri devam ederken seçimin başa baş gittiği iller belli oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayım işlemi devam ederken, bazı illerdeki seçim yarışı başa baş gidiyor. 

İşte 01.15 itibariyle oy oranlarının yakın olduğu iller:

Artvin: CHP yüzde 44,62 AK Parti yüzde 42,85

Bitlis: AK Parti yüzde 38,89 DEM Parti yüzde 37.91

Çanakkale: CHP yüzde 39,75 İYİ Parti yüzde 36,79

Gümüşhane: MHP yüzde 40.62 AK Parti yüzde 37.27

Hakkari: DEM Parti yüzde 48,93 AK Parti yüzde 46,57

Hatay: CHP yüzde 44.03 AK Parti yüzde 43,94

Kırklareli: MHP yüzde 41.22 CHP yüzde 40.53

Kütahya: CHP yüzde 29,40 MHP yüzde 28.89

Sivas: BBP yüzde 43,38 AK Parti yüzde 29.91

Bayburt: AK Parti yüzde 40,21 MHP yüzde 38,39

Ardahan: CHP yüzde 43.90 AK Parti yüzde 42,38

Etiketler yerel seçim sonuçları 31 mart il il seçim sonuçları
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