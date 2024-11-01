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İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı
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Iğdır'da Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasında oynanan müsabaka öncesi İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişi gözaltına alındı.

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasının onarımda olması nedeniyle Pendikspor ile 27 Ekim’de Iğdır Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabaka öncesinde TUSAŞ şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada N.K. ve B.Y., iddiaya göre ayağa kalkmadı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşadıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Etiketler istiklal marşı amed maç gözaltı
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