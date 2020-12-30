  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Aralık 2020 22:28

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
A+ A-

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz, belirti göstermesinin ardından test yaptırdığını belirtirken sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi”

durmuş yılmaz , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM