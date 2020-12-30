İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz, belirti göstermesinin ardından test yaptırdığını belirtirken sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi”
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