İYİ Parti kurucu üyesi Ali Türkşen siyasi hayatına son verdi

Emekli Kurmay Albay ve İyi Parti’nin kurucu üyesi Ali Türkşen, siyasi hayatını sonlandırdığını açıkladı. Türkşen, siyaseti bırakma gerekçesi olarak iş yoğunluğu ile iktidarı değiştirme umudunu kaybetmesini gösterdi.

Siyaseti bırakma kararını kişisel Twitter hesabından duyuran Türkşen şu ifadeleri kullandı:

SAĞLICAKLA KALIN...

Bir yılı aşkın süredir devam ettiği ve her adımından büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum. Kendimi hiçbir zaman yerel siyasette de düşünmediğimden, yaklaşan yerel seçim sürecinde, gerek iş gerek özel yaşantımdaki yoğunluk nedeniyle, şahsıma tevdi edilen ve edilebilecek görevleri layıkıyla yerine getiremeyeceğini düşündüğümden siyasi faaliyetlerime an itibariyle son veriyorum.Bu kararımı öncelikle Sayın Genel Başkanımla paylaşmak istesem de, bugün bir sebeple ziyaretime gelen iki partidaşımla bu görüşümü paylaştığım için, kendisiyle helalleşmeden önce bu açıklamayı yapmak zorunda olduğumu hissettiö. Öte yandan bugüne kadar yolumun kesiştiği tüm partidaşlarıma elbette kapım her zaman açıktır. Bu yolda sizlerle yürüyebilmiş olmanın ayrıcalığıyla en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalmanız dileklerimle...