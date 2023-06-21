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İYİ Parti’de bir istifa daha

İYİ Parti’de bir istifa daha
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İYİ Parti'de istifa fırtınası sürüyor. İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, partiden istifa etti.

İYİ Parti'de 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Keçeciler istifa nedenine ilişkin şunları söyledi:

“İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, ‘Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını’ söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti ‘tarih yazacağız’ sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. ‘Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum.”

 

Etiketler Av. Murat Keçeciler Murat Keçeciler iyi parti meral akşener istifa STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
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