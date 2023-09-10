  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İYİ Parti'den 81 ilde Andımız protestosu

İYİ Parti'den 81 ilde Andımız protestosu

İYİ Parti'den 81 ilde Andımız protestosu
Güncelleme:

İYİ Parti, ekonomik krizin eğitim masrafları üzerine ailelerde oluşturduğu baskı ve Andımız'ın okutulmaması nedeniyle 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yarın eylem yapacak.

İYİ Parti, ekonomik zorlukların öğrencilerin aileleri üzerinde oluşturduğu ekonomik baskı ve andımız için hukukun verdiği karar için yarın 81 ilde eylem yapacağını duyurdu.

İYİ Partiden basına aktarılan not ise şu şekilde:

“Değerli basın mensupları,

İYİ Parti'nin 81 İl Başkanlığınca, iktidarın sebep olduğu ekonomik krizin eğitim masrafları konusunda ailelerin üzerinde yarattığı baskıyı ve hukukun verdiği karara rağmen Andımız'ın okullarda okunmamasını protesto etmek üzere, 11 Eylül Pazartesi (YARIN) saat 12.30'da, İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde ortak basın açıklaması yapılacaktır. Bu çerçevede Ankara'daki açıklama İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilecektir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”

 

 

Etiketler andımız iyi parti protesto eylem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var!
Çağla Şıkel sevgilisi ile kamera karşısında: Bana evlilik sormayın
Yerel seçim öncesi CHP kulisi: 4 büyükşehir adayı kesinleşti
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü... Zirve bembeyaz oldu...
Okullar yeni dönem başlıyor: İşte madde madde yapılan değişiklikler
Evinden çıkması için kiracıya 2 milyon TL teklif etttiği iddia edilmişti: Kiracıdan açıklama geldi
İstanbul'un göbeğinde bir kadın kaçırıldı
Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi
Çöp evin sahibinden belediye ekiplerine şaşkına çeviren sözler
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan ''uçak'' açıklaması