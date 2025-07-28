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  3. İYİ Parti'den Bursa'da ormanı yakan şüphelinin yönetici olduğu iddiası için ilk açıklama

İYİ Parti'den şoke eden iddiaya yalanlama

İYİ Parti'den şoke eden iddiaya yalanlama
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Bursa Orhaneli'nde aracında benzin bulunan ve ormanı yaktığı belirtilen Ufuk A. isimli şüphelinin İYİ Parti'de İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev aldığı iddiasına İYİ Parti'den yalanlama geldi.

Bursa Orhaneli'nde aracında benzin bulunan ve ormanı yaktığı belirtilen Ufuk A. gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan Ufuk A.'nın FETÖ'den ihraç edilen eski asker olduğu ortaya çıktı.

Ufuk A.'nın İYİ Parti Harmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı iddia edildi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya o iddiaları yalanladı.

Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları aktardı:

"Sosyal medya ve basında çıkan bazı haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur;

Bursa'mızın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs aşamasında gözaltına alınan Ufuk Aytekin adlı şahıs, İYİ Partimizin üyesi değildir. Dolayısı ile partimizin hiçbir kademesinde de bir görevi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Etiketler bursa orhaneli yangın yangın şüphelisi iyi parti ilçe gençlik kolları başkanı
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