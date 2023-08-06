İYİ Parti'den ''yerel seçim'' mesajı: CHP ile iş biriği yapılacak mı?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, yerel seçim için CHP ile iş birliği yapıp yapmayacaklarını yönündeki soruya yanıt verdi.

CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde iş birliği yapacak mı sorusu merak ediliyor. CHP o konuda sessiz, İYİ Parti’den dikkat çeken açıklamalar geliyor.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlerde ortak tabanları olduğunu söylediği AK Parti ve MHP’yi desteklemeyi önermişti. Ancak genel merkezden Hatipoğlu’nun açıklamalarının parti görüşü olmadığı vurgulandı.

CHP İLE İŞ BİRLİĞİ OLACAK MI?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan sonra, Tekirdağ’da konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel’de “Hazırlıklarımız kendi adaylarımızla seçime girme yönünde” dedi. İş birliği için ise kapıları kapatmadı.