İYİ Partili Demre Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı

Antalya'nın Demre İlçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya'nın toplu taşıma aracı satın almak için satışa çıkardığı 2 makam aracından biri 40 bin 500 TL'ye satıldı. Diğer araca ise alıcı çıkmadı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, ilçede kullanılacak toplu taşıma aracı almak için 2015 model 07 ZCL 01 plakalı makam aracı ile başkanlığa ait 2010 model 07 ZAD 01 plakalı hizmet aracını satışa çıkardı. Başkan Kocakaya, 11 Haziran'daki açıklamasının ardından kendi otomobilini kullanmaya başladı.

İki aracın satışı için çıkılan ilan sonrası Demre Belediye Encümeni gözetiminde açık artırma usulü ihale yapıldı. Belediye Encümen Başkanı Ali Rıza Yatkın başkanlığında yapılan ihalede, Başkan Kocakaya'nın makam aracı 204 bin, hizmet aracı ise 40 bin TL bedelle satışa sunuldu.

İhaleye İzmir'den katılan Ömer Kavak, hizmet aracını 40 bin 500 TL'ye satın aldı. Makam aracına ise alıcı çıkmadı.

İKİNCİ SATIŞ 15 GÜN SONRA

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Maalesef asıl para beklediğimiz makam aracına alıcı çıkmadı. İhaleyi 15 gün sonra tekrar edeceğiz. Makam aracını da mutlaka satacağız. Demrelilere verdiğimiz sözü tutarak, şehiriçi bir ulaşım aracı alacağız" dedi.