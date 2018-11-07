SON DAKİKA
BENZİNDE 20 KURUŞLUK İNDİRİM ! POMPAYA YANSIYACAK MI ?
Benzinde 20 kuruşluk indirim ! Pompaya yansıyacak mı ?
Benzinde 20 kuruşluk indirim ! Pompaya yansıyacak mı ?
Marketler ve mağazalar ''dolar indirimi''ne gidiyor !
Marketler ve mağazalar ''dolar indirimi''ne gidiyor !
Kamuda ''güvenceli kadro'' bitiyor; sözleşmeli büyüyor!
Kamuda ''güvenceli kadro'' bitiyor; sözleşmeli büyüyor!
İşte piyasaların ABD'deki seçime tepkisi ! Dolar ne kadar ?
İşte piyasaların ABD'deki seçime tepkisi ! Dolar ne kadar ?
İstanbul D-100'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı ! ''TEM'den gidin''
İstanbul D-100'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı ! ''TEM'den gidin''
İzmir'de arkadaşları için eylem yapan 63 kişiye gözaltı
İzmir'de arkadaşları için eylem yapan 63 kişiye gözaltı
Meteoroloji 12 ili uyardı ! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji 12 ili uyardı ! Sağanak yağış geliyor
Bakan Albayrak'dan enflasyon açıklaması ! Yeni adımlar geliyor
Bakan Albayrak'dan enflasyon açıklaması ! Yeni adımlar geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Kasım 2018 08:56

İyi Partili Özdağ: ''900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı''

İYİ Partili milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Özdağ, Ekim ayı içerisinde 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini ifade etti.

İyi Partili Özdağ: ''900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı''
A+ A-

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini öne süren Özdağ, ataması yapılan öğretmenlerden altısının Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Süleymanşah İlkokulu’na gerçekleştiğini, bu okuldaki sınıflarda 20 öğrenciden 10’unun Suriyeli, 10’unun Türk olduğunu ifade etti. Suriyeli öğretmenlerin Türk öğrencilere de ders verdiğini söyleyen Ümit Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

“Ekim ayının son haftasında Milli Eğitim Bakanlığı 900 Suriyeli öğretmen ataması yapmış. Bunlardan 6’sı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Süleymanşah İlk.Ok.’na yapılmış. Bu okulda sınıflarda 20 Öğrenciden 10’u Suriye’li, 10’u Türk. Türk öğrencilere de Suriye’li öğretmenler ders veriyor!”

atama , ümit özdağ , öğretmen atamaları , suriyeli öğretmen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM