İzmir Barosu, Yargıtay’ın Cumhurbaşkanlığı davetini geri çevirdi

İzmir Barosu, 2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak olan yeni adli yıl açılış törenine ilişkin Yargıtay’ın davetine ret yanıtı verdi. Yanıtta, “Bir kişi rahatsız olduğu için, Türkiye Barolar Birliği Başkanının adli yıl açılış törenlerinde konuşma yapmasının önüne geçmek amacıyla yasa değişikliği yapanların salonlarında, avukatları dinleyici olarak törene çağırmanızı ancak naiflik olarak adlandırabiliyoruz” denildi.

İzmir Barosu, yeni adli yıl açılış törenine ilişkin Yargıtay’ın davetine verdiği yanıtı internet sitesinde yayınladı. 2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak olan açılış davetine İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel imzasıyla Yargıtay’a gönderilen yanıtın “nazikçe geri çevirildiği” belirtilirken, “Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi’ temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.