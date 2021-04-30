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İzmir depremi soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'de, geçen yıl meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 18 şüphelinin adliyeye sevk edildiği olayla ilgili olarak tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Etiketler izmir soruşturma gelişme
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