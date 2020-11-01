İzmir depreminde arama kurtarma personeli gözyaşlarını tutamadı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Depremde 17 bina hasar alırken, 8 binada arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'ndan acı haberler gelirken kurtarma çalışmalarına katılan çalışanlar da duygusal anlar yaşıyor. Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi'nden Tahsin Kaymak, son olarak Doğanlar Apartmanından çıkartılan 3 kişinin cesedinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazda çalışan arkadaşlarından kısa bir süre ayrılarak bir köşeye oturan Kaymak'ın gördükleri, yorgunluğu adeta verilen psikolojik savaşı da gözler önüne serdi.



Duygularını ifade eden Tahsin Kaymak, “Depremin ilk yaşandığı gün biz Türkiye Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri olarak ilk önce çadır kent kurulumundaki askerlere çadır kurma eğitimi vermek için görev aldık. Oradaki eğitim tamamlandıktan sonra Rıza Bey Apartmanına görevlendirildik. Rıza Bey Apartmanında bizim mağaracılık sistemine özel bir güvenlik hattı ortamı oluşturulması için çalışma yaptık. Daha sonra da Emrah Apartmanında çalıştık” dedi.

"Son vatandaşımıza kadar canlı çıkarmaya çalışıyoruz"

Kaymak sözlerini şöyle tamamladı: "Doğanlar Apartmanındaki son durum bir çok farklı ekip var. Her farklı ekip farklı katlara ulaşmaya çalışıyor. 3 günün yorgunluğu yok. Buradaki son vatandaşımıza kadar canlı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de yorgunluğu hissetmiyoruz. Dayanabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği yere kadar ayakta kalıp çalışmaya devam ediyoruz. Enkaz altında kalan canlı bir vatandaşımıza ulaşamadık ama umutlarımız devam ediyor."

Ayrıca, Doğanlar Apartmanında 14'ü hayatta, 10'u ölü olmak üzere toplam 24 kişi çıkartıldı.