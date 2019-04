İzmir’de 1 Mayıs için karar verildi

Birgün'de yer alan habere göre İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu’nca oluşturulan Tertip Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Siyasi iktidarın her türlü baskı politikalarının uygulandığı, çöken emek düşmanı ekonomi politikalarıyla birlikte giderek ağırlaşan krizin faturasının emekçilere kesildiği, kıdem tazminatı hakkının gasp edilmek istendiği, halk iradesinin ayaklar altına alındığı, on binlerce kamu çalışanının işinden, aşından edildiği, yasa tanımazlığın doruk noktaya eriştiği, işçi cinayetlerinin rutin hale geldiği, sömürünün her türlüsünün normalleştirildiği, doğa talanının ülkeyi yaşanmaz kılma yolunda ilerlediği, kadına yönelik şiddetin doruğa çıktığı günlerden geçerken, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü karşılamaya hazırlanıyoruz” denildi.