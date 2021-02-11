İzmir'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha!

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ediyor.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında saat 11.45'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

AHMET ERCAN UYARMIŞTI; İZMİR 2022'YE KADAR SALLANACAK

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, ülkemizde yaşanan son depremlerle ilgili önceki gün yaptığı açıklamada "İzmir 2022'ye kadar sallanacak" demişti.

Ercan, "Ege Denizi'nde Sisam, 7 büyüklüğünde bir deprem yaptı. Bu deprem, 118 vatandaşımızın ölümüne neden olmuştu. Bu depremin artçıları, en az 2022 yılına kadar devam edecektir. Bu artçılar, 5, 5.5 ve 6'ya varan artçı depremler olacaktır. Bu sarsıntılar korkutucu olarak duyumsanacaktır. Gerek Kuşadası, gerek Doğanbey ve İzmir'de güçlü olarak duyulacaktır ama bu depremler yıkıcı olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

SON DEPREMLER



AFAD'ın verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle listelendi:









Sakarya'da korkutan deprem