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İzmir'de bayram sessizliği: Kordon Boyu boş kaldı

İzmir'de bayram sessizliği: Kordon Boyu boş kaldı
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İzmir'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gidince, şehrin simge noktalarından Kordon Boyu boş kaldı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, İzmirlilerin buluşma noktalarından biri olan Alsancak Kordon Boyu'ndaki yoğunluk azaldı. Tatilin yanı sıra hava sıcaklığındaki artış nedeniyle Kordon Boyu'nun çimleri boş kaldı.

Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgeye sığındı. Kordon Boyu'nun yanı sıra şehir merkezindeki birçok noktada da sakinlik göze çarptı.

Etiketler izmir kordon
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