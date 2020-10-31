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  3. 31 Ekim 2020 09:20

İzmir'de deprem olacağını 15 saat önceden bildi; İstanbul'u da uyardı!

Kendisini Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç isimli vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremi 15 saat önceden tahmin etti. Kılıç İstanbul'u da deprem konusunda uyardı.

İzmir'de deprem olacağını 15 saat önceden bildi; İstanbul'u da uyardı!
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Twitter'da kendisini Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç isimli bir vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden bildi.

ŞİDDETİ DOĞRU TAHMİN EDEMEDİ

Depremi nokta atışıyla bilmesi dikkat çeken Kılıç, sadece depremin şiddetini tam olarak tahmin edemedi. Yaptığı paylaşımda tavanın 4,5 olacağını söylemişti.

BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLEMEDİ

Depremi nokta atışıyla bilmesi dikkat çeken Kılıç, sadece depremin şiddetini tam olarak tahmin edemedi. Yaptığı paylaşımda tavanın 4,5 olacağını söylemişti.

DÜN 11.30'DA DUYURDU

29 Ekim 11.30 sularında depremle ilgili paylaşım yapan Kılıç, "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir. Ama endişeye gerek yok tavan 4,5. Bugün deprem sayısı az. Enerji birikmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın deprem olacağını önceden tahmin etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İSTANBUL'U UYARDI

Kılıç, İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımda ise İstanbul dahil bazı illerimize 'haftaya deprem olabilir' uyarısında bulundu.

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