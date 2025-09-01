İzmir'de gevrek fiyatına zam

İzmir'de bir süredir 15 liradan satılan gevreğin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Yeni fiyat 3 Eylül itibariyle geçerli olacak.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın temmuz ayındaki zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyon tarafından değerlendirilen talep, Ticaret Bakanlığı'nın onayına gönderildi. Zam talebi, Bakanlık tarafından onaylandı. 15 liradan satılan gevrek, 20 TL oldu. Gevrekteki yeni fiyat, 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

‘ÜRETİCİNİN AYAKTA KALMASI ŞART’

Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart."

DHA