İzmir'de Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyenlere müdahale edildi
İzmir'de 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde 1 Mayıs kutlaması yapıp Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
İzmir'de 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde 1 Mayıs kutlaması yapıp Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyen 10 kişilik gruba polis sert müdahalede bulundu.
Sabah erken saatlerde, Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne gelen, İzmir Umut- Sen Kolektifi üyesi 10 kişilik grup, "Sömürü ve Adaletsizlik Düzeninin Üstüne Yürü" yazılı pankart açtı.
"Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıp pankartla birlikte, kepenklerin kapalı olduğu boş sokaktan Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahalesi geldi. Pankartı yırtan polis ekipleri, eylemcileri de karga tulumba gözaltına aldı.
O sert müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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