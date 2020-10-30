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  3. 30 Ekim 2020 16:05

İzmir'de peş peşe çok sayıda deprem!

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin arından çok sayıda artçı deprem oldu. Peş peşe yaşanan artçıların arasında en büyüğünün 4.8 olduğu açıklandı.

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Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:

Seferihisar – 4.7

Kuşadası Körfezi – 4.1

Urla – 4.1

Seferihisar – 4.2

Kuşadası – 4.1

Kuşadası – 4.8

Yunanistan / Samos – 3.9

Kuşadası – 3.6

Kuşadası – 3.5

Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2

Seferihisar – 3.5

Yunanistan/Samos – 3.9

Kuşadası – 3.6

 

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