İzmir'de peş peşe çok sayıda deprem!

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İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:
Seferihisar – 4.7
Kuşadası Körfezi – 4.1
Urla – 4.1
Seferihisar – 4.2
Kuşadası – 4.1
Kuşadası – 4.8
Yunanistan / Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6
Kuşadası – 3.5
Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2
Seferihisar – 3.5
Yunanistan/Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6
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