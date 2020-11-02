İzmir'de yıkılan binalarla ilgili flaş gelişme! Gözaltılar var

İzmir'deki depremde yıkılan binalarına yönelik 9 kişi gözaltına alındı.

Aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu gözaltına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmalar kapsamında;



Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhidi Ş.A ile Fenni Mes’ul O.A.

Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının Fenni Mes’ulu E. İ.

Yılmaz Erbek Apartmanındaki Market Sahibi R.Y., Market Yapı Sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı Fenni Mes’ulu N.B.

Emrah Apartmanı Fenni Mes’ulu T.A.

Doğanlar Apartmanı Müteahhidi Ç.D.

Rızabey Apartmanı Müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir''