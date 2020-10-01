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  3. 01 Ekim 2020 15:34

İzmit'te korku dolu anlar! 6 kişi böyle kurtarıldı

İzmit’te bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmit'te korku dolu anlar! 6 kişi böyle kurtarıldı
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Öğle saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki malzemeler bilinmeyen bir nedenle yandı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Binaya girerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dumanla dolan binada yaşayanlar evlerinin balkonlarında mahsur kaldı.

Balkonlara çıkan 2’si çocuk 6 kişi, itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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