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Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te atamalar gerçekleşti

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te atamalar gerçekleşti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamaları gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1769 amir ve 20 bin 791 polis memuru rütbesindeki personelin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı. Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim sizleri korusun, gözetsin" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar aziz milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir" dedi.

 

DHA

Etiketler İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Jandarma atama Emniyet Sahil Güvenlik
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