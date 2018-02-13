JÖH timleri Afrin'e böyle gitti

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Suriye sınırına gitmek için Kırıkhan ilçesinden geçen Jandarma Özel Hareket (JÖH) konvoyu, vatandaşların sevgi gösterileriyle uğurlandı.







Mehter marşı ile ilçeden geçen çok sayıda personel taşıyıcı ’Kirpi’nin içerisinde bulunan JÖH timleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.







Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesine giden konvoydaki askerler de kendilerini alkışlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.







