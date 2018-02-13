SON DAKİKA
EDİRNE'DE KAÇAKLARIN BOTU DEVRİLDİ: EN AZ 10 KAYIP
Büyük ikramiye ünlü damat adayına mı çıktı ?
Büyük ikramiye ünlü damat adayına mı çıktı ?
Borcu olduğu için emekli olamayanlara iyi haber !
Borcu olduğu için emekli olamayanlara iyi haber !
O yolcu uçağı bakın nerede bulundu !
O yolcu uçağı bakın nerede bulundu !
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Afrin'de sıcak gelişme ! Teröristlere bir darbe daha
Afrin'de sıcak gelişme ! Teröristlere bir darbe daha
Instagram'da eski sevgilisini ''stalk''layanlar yandı !
Instagram'da eski sevgilisini ''stalk''layanlar yandı !
İşte geleceğe damgasını vuracak meslekler
İşte geleceğe damgasını vuracak meslekler
Afiyetle yiyoruz ama nasıl yapıldığını bir bilseniz...
Afiyetle yiyoruz ama nasıl yapıldığını bir bilseniz...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Şubat 2018 13:28

JÖH timleri Afrin'e böyle gitti

Afrin harekatına katılmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçen JÖH konvoyu, mehter marşıyla sınıra doğru gitti. Bir askerin eliyle rabia işareti yapması dikkat çekti.

A+ A-

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Suriye sınırına gitmek için Kırıkhan ilçesinden geçen Jandarma Özel Hareket (JÖH) konvoyu, vatandaşların sevgi gösterileriyle uğurlandı.



Mehter marşı ile ilçeden geçen çok sayıda personel taşıyıcı ’Kirpi’nin içerisinde bulunan JÖH timleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.



Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesine giden konvoydaki askerler de kendilerini alkışlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.



İHA

zeytin dalı harekatı , suriye , mehter marşı , jöh timi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM