JTI Türkiye'den sigara zammı açıklaması

JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt, firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir." dedi.

Sigaraya zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialar son günlerde gündem olmuştu. JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt de iddialara ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Buna göre Politt, JTI Türkiye'nin üretimden tedarike bütün süreçlerinin normal seyrinde devam ettiğini aktararak, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Nereden kaynaklandığını anlamlandırmakta zorluk çektiğimiz bu spekülasyonun, piyasa paydaşlarının sağduyulu tavrıyla bir an önce sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.