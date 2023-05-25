  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. JTI Türkiye'den sigara zammı açıklaması

JTI Türkiye'den sigara zammı açıklaması

JTI Türkiye'den sigara zammı açıklaması
Güncelleme:

JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt, firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir." dedi.

Sigaraya zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialar son günlerde gündem olmuştu.

JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt de iddialara ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Buna göre Politt, JTI Türkiye'nin üretimden tedarike bütün süreçlerinin normal seyrinde devam ettiğini aktararak, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Nereden kaynaklandığını anlamlandırmakta zorluk çektiğimiz bu spekülasyonun, piyasa paydaşlarının sağduyulu tavrıyla bir an önce sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler JTI Türkiye sigara sigaraya zam sigaraya zam mı geliyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen firma 2'nci tur anketini açıkladı
Burası Amazon Ormanları değil, Yalova!
Dolar kurunun faiz kararına ilk tepkisi bu oldu
Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu
KONDA 36 ildeki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketini açıkladı
Bitmek bilmeyen yağışlar Türkiye'nin kabus haritasını değiştirdi!
Ünlü anketçiden 2'nci tur öncesi sürpriz açıklama
Ümit Özdağ'ın kararı sonrası HDP 2'nci tur kararını verdi
İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler... Gece yarısı denize atladı, gözden kayboldu
İstanbul’da ''domuz bağı'' cinayetine Emniyet'ten yalanlama