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Kabine toplantısı başladı

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, terörle mücadele, Erdoğan-Biden görüşmesi, koronavirüs ve yerli aşı çalışmaları başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. 

Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak. G-20 zirvesindeki ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak.

Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

TURKOVAC ile ilgili çalışmalar değerlendirilecek

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Etiketler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kabine toplantısı cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanı
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