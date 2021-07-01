Kademeli normalleşmenin ilk gününde sokaklar doldu taştı

Kademeli normalleşmenin ilk gününde İstanbullular sıcak havanın da etkisiyle sahillere akın etti.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde İstanbul'da sahillerde yoğunluk oluştu. Kadıköy Caddebostan Sahili'ne gelenler saat kısıtlamasının olmadığı ilk akşamda arkadaşları ve aileleriyle oturdu. Sahile gelenler, kısıtlamaların kalkmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"UMARIM HERKES AŞISINI OLUR"

Sahilde vakit geçiren bir kişi, "Eskişehir'den geldim İstanbul'a. Çok mutluyum. Sağlık çalışanıyım. Bugün 3'üncü doz aşımı da oldum. O yüzden rahat rahat çıkıyoruz. Yasaklar kalktığı için de çok mutluyuz. Umarım herkes aşısını olur ve böyle güzel güzel gezmeye devam ederiz." dedi. Başka bir kişi ise, "Bence çok iyi oldu. Çok ihtiyacımız vardı. Tabi ki belirli kısıtlamalar olmalı. Bence muhteşem bir gün. Gece 12.00'ye kadar kalmayı düşünüyoruz burada." diye konuştu.

İZMİRLİLER DE SOKAĞA AKIN ETTİ

Gün içinde termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İzmir'de vatandaşlar akşam üzeri serinlemek için Kordonboyu'nda zaman geçirdi.

Çimlerin üzerine oturup günü batıran İzmirlilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uydukları gözlendi.