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Kahramanmaraş bir kez daha depremle sallandı

Kahramanmaraş bir kez daha depremle sallandı
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Kahramanmaraş bugün yeni bir depremle daha sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde kaydedildi.

 AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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