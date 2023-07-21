Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! 5 katlı bina yıkıldı

AFAD'dan alınan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.23'te meydana gelen depremin 5.55 km derinlikte olduğu bildirildi.

AĞIR HASARLI BİNA YIKILDI

Deprem sırasında ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı bina yıkıldı.

Binanın yıkılması çevredeki yurttaşlarda korku yaratırken yaşanan olayda yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...