Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem oldu.

Saat 12.40'ta olan deprem, yerin 7,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yüzyılın afetinde ölü sayısı 46 bini aştı

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan' Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini duyurmuştu.

Öte yandan deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Ancak artçı sarsıntılar ardından sayıların güncellenmesi bekleniyor.