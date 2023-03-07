  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta bir deprem daha

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem oldu.

Saat 12.40'ta olan deprem, yerin 7,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yüzyılın afetinde ölü sayısı 46 bini aştı

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan' Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini duyurmuştu.

Öte yandan deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Ancak artçı sarsıntılar ardından sayıların güncellenmesi bekleniyor.

 

Etiketler deprem kahramanmaraş kahramanmaraş'ta deprem deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında! Hepsi aynı yorumu yaptı
İyi Adamın 10 Günü'nde İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri olay oldu
Dolar baraja dayandı, altın ve Euro yükselişte
Marmara Denizi'nde büyük deprem
ABD'nin dev gökdeleni Türk Bayrağı ile renklendi
Dün akşamın en komik canlı yayını! A Haber yaptı yine yapacağını
Sadece 12 adet üretilen 36 milyon TL'lik yol canavarının biri Türkiye'de satıldı..
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ı çok kızdıracak rapor
Ahmet Hakan canlı yayında paniğe kapıldı; Hande Fırat'ı böyle uyardı