Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17.39'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.88 kilometre altında gerçekleşti.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 binden fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.
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