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Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17.39'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.88 kilometre altında gerçekleşti. 

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 binden fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti. 

Etiketler kahramanmaraş deprem afad
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