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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 7.17 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Etiketler kahramanmaraş deprem afad
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