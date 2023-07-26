Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yerin 7.17 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2023
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Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-26
Saat:16:44:10 TSİ
Enlem:38.274 N
Boylam:37.243 E
Derinlik:7.17 km
Detay:https://t.co/d4afDYqztE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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