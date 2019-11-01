Kamptan kaçan DEAŞ'lılar Ankara'da yakalandı

BBC Türkçe’de Yusuf Özkan’ın haberine göre, Demokratik Suriye Güçleri (QSD) denetimindeki El Hol kampından çocuklarıyla birlikte kaçan IŞİD üyesi 2 Hollanda vatandaşı kadın, ülkelerine dönebilmek için Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'ne başvurdu.

Hollanda Büyükelçiliği'nin Türkiye makamları ile temas kurmasının ardından IŞİD’liler gözaltına alındı. Kadınlardan birinin Hollanda vatandaşlığının Çarşamba günü düşürüldüğü öğrenildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un Meclis'e verdiği bilgiye göre, beraberinde 3-4 yaşlarında 3 çocukları bulunan Hollanda vatandaşı 2 kadın, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı "Barış Pınarı Hârekatı"ndan kısa bir süre önce, Kürt grupların denetimindeki El Hol kampından kaçmayı başardı.

Suriye topraklarından Türkiye'ye geçen IŞİD üyesi kadınlar, Ankara'ya ulaştı. Kadınlar, Hollanda'ya geri dönebilmek için büyükelçilik yetkililerine başvurdu. Hollandalı yetkililerin bildirmesi üzerine 2 kadın, gözaltına alındı.

‘BEKLEYİP GÖRECEĞİZ’

Bakan Blok'a göre, tutuklu bulunan IŞİD’li kadınların geleceği ile ilgili kararı Türk makamları verecek. Hollandalı bakan, Türkiye'nin kovuşturma yapıp yapmayacağını beklediklerini belirtti: "Bekleyip göreceğiz. Her şey adım adım ilerleyecek. Önce Türk makamlarının kararını bekleyip, sonra kadınlar konusunda ne yapılması gerektiğini değerlendireceğiz."