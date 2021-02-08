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  3. 08 Şubat 2021 10:38

Kamu bütçesinden Mansur Yavaş karşıtı 58 bin TL’lik kampanya

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş’a soru sormak için gazetelere ilan verdi. Bu ilanlar için 58 bin liradan fazla para ödendiği öğrenildi.

Kamu bütçesinden Mansur Yavaş karşıtı 58 bin TL’lik kampanya
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gazetelerde yayınlanan ilanda “Milletim adına soruyorum: 10 milyar liralık bütçeyi nereye harcadınız?” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, CHP grubunun, reklama yönelik verdiği önergeyi yanıtlayan Köse’nin Özel Kalem Müdürü Mehmet Duran, reklamın “Mamak Belediye Başkanlığı’nca da yapılan hizmetler konusunda tüm halkı aydınlatmak amacıyla” verildiğini savundu.

“Gazetelere Basın İlan Kurumu aracılığı ile 58 bin 839 lira 52 kuruş bedelle çalışma yapıldığını” belirten Duran, çalışmanın “resmi prosedürlere uygun olduğunu” ileri sürdü. Mamak Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ferat Tokmak ise kamu yararı olan işlerde belediyenin reklam verebileceğine dikkat çekerek, “Burada kamu faydası yok, kamu zararı var. Bu konunun da aslı yalan. Şahsi ve yalan haberlerin, belediye bütçesiyle haber yapılması ahlaksızlıktır. Belediye başkanı, bu tarz konularda reklam verecekse cebinden karşılasın. Yanlış haberler ile yurttaşları yanlış yönlendirmeye, Sayın Mansur Yavaş’a karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Siyaset yapıyorlar” diye konuştu.

Cumhuriyet

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