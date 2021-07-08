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Kapadokya'da feci olay! 10 metre yükseklikten kayalıkların arasına düştü

Kapadokya'da feci olay! 10 metre yükseklikten kayalıkların arasına düştü

Kapadokya'da fotoğraf çekimi yapan ABD'li Greencejami Cee (58), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana geldi. Turistik gezi için Kapadokya'ya gelen ABD'li Greencejami Cee, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

Etiketler kapadokya turist kayalık
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