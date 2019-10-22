Kapalıçarşı'da tepki çeken görüntü ! Açıklama geldi

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş Fesçiler kapısındaki tarihi kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kurtulmuş açıklamasında Kapalıçarşı’nın 558 yıllık tarihi geçmişe ve öneme sahip olduğu belirtilerek, "Kapalıçarşı’nın her noktası, her değeri yönetim kurulu olarak bizler için büyük önem arz etmektedir. Yapılan her tadilat ve onarımda çarşımızın aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tutmaktayız. Bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çok olması sebebiyle güvenlik Kapalıçarşı için de oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple Kapalıçarşı içindeki güvenlik önlemlerini artırmak amaçlı yapılan çalışmalar içinde yer alan güvenlik kameraları takılmaya başlanmıştır. Bu işi verdiğimiz taşeron firma, işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmışlardır" ifadelerini kullandı.



Kapalıçarşı yönetimi olarak olaydan büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz. Fesçiler kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışması ivedilikle başlatılıp gerekli çalışmalar bitirildiğinde tarafınıza tekrar bilgi verilecektir" dedi.