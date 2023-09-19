  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Karabük'te 2 FETÖ üyesi yakalandı

Karabük'te 2 FETÖ üyesi yakalandı

Karabük'te 2 FETÖ üyesi yakalandı
Güncelleme:

Karabük'te FETÖ/PDY üyeliği suçlamasından kesinleşmiş cezaları bulunan 2 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında adli işlem yapılarak takibi yapılan şahıslar ile ilgili yürütülen işlemler neticesinde; hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ş.A. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemlerin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir" denildi.

Etiketler karabük fetö yakalanma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2017'deki ''mühürsüz oy'' tartışmasıyla ilgili bu detaylar ilk kez ortaya çıktı
Ankara’da büyük yangın! Ölü ve yaralılar var
Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu
İstanbul'da su kesintisi! 8 saat sürecek
İmamoğlu CHP'nin toplantısına alınmadı
Gönül Dağı'nda ayrılık! 5 oyuncu diziye veda etti
Kritik karar öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede
Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları
Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde çığır açacak adım
Gülben Ergen ''bacak altından'' Borsa tavsiyesi mi verdi ?