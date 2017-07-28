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  3. 28 Temmuz 2017 16:27

Karaca ve Yılmazer için istenen ceza belli oldu

FETÖ'den yargılanan Hidayet Karaca ve Ali Fuat Yılmazer hakkında istenen ceza belli oldu.

Karaca ve Yılmazer için istenen ceza belli oldu
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FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" gerekçesiyle açılan davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Hidayet Karaca'nın 40 yıla kadar, Ali Fuat Yılmazer'in de 21 yıla kadar hapis cezasına çaptırılması istendi.

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Karaca'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" , "iftira" ve "sahtecilik" suçlarından 40 yıla kadar, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da "sahtecilik" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" gerekçesiyle açılan davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Tufan Ergüder, Ömer Köse ve Yurt Atayün'ün "terör örgütüne üye olmak", "iftira" ve "sahtecilik" suçlarından 33 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, firari sanıklar FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyalarının ise ayrılmasını istedi.

AA

hidayet karaca , ali fuat yılmazer
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