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  3. 05 Temmuz 2017 17:57

Karakola taciz ateşi açıldı

Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teröristler taciz ateşinde bulundu.

Karakola taciz ateşi açıldı
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Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına teröristlerce uzun namlulu silahlarla yapılan taciz ateşinde can ve mal kaybı yaşanmadı. Valilik,"Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Tunceli'nin Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına terör  örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu  bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazımiye İlçe Jandarma  Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 2 kilometre mesafeden uzun  namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu, teröristlere aynı komutanlıkta  konuşlu silahlarla anında karşılık verildiği belirtildi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı anlatılan açıklamada,  "Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır"  ifadesine yer verildi. Açıklamada, kentte teröristlere yönelik çalışmaların kararlılıkla  sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

tunceli , taciz ateşi , karakol