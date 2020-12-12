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  3. 12 Aralık 2020 17:47

Karantinayı ihlal eden hasta, Vali Dağlı’ya yakalandı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sırasında yakalanan pozitif bir hastaya idari para cezası uygulandı.

Karantinayı ihlal eden hasta, Vali Dağlı’ya yakalandı
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Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı gerek denetimlerle gerekse Vefa Sosyal Destek Gruplarında fedakarca ve özveriyle çalışan kolluk kuvvetlerini ziyaret etti. Denetimlerdeki HES kodu sorgulaması sırasında Kovid-19 pozitif bir kişinin yakalanması ve idari yaptırım uygulanması üzerine Dağlı, vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunarak, herkesin sağlığı için karantina kurallarına uyulmasını istedi. HES kodu uygulamasının salgınla mücadele için önemine dikkat çeken Vali Dağlı, denetimlerde HES kodu ve özel araçla seyahat izin belgelerinin tavizsiz bir şekilde sorgulanması talimatı verdi. Vali Dağlı, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

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